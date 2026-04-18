Один человек погиб при атаке дрона в Брянской области
В Брянской области в результате атаки дрона есть погибший, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ВСУ атаковали село Алешковичи Суземского района. Они использовали дрон-камикадзе.
В результате скончался мирный житель.
«Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — отметил Богомаз в своем Telegram-канале.
На данный момент на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
