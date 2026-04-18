Один человек погиб при атаке дрона в Брянской области

Спецоперация

В Брянской области в результате атаки дрона есть погибший, сообщил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ атаковали село Алешковичи Суземского района. Они использовали дрон-камикадзе.

В результате скончался мирный житель.

«Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — отметил Богомаз в своем Telegram-канале.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.