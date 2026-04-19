Иран сообщил о готовности возобновить боевые действия в любой момент

Иран не имеет доверия к Израилю и Соединенным Штатам, поэтому может возобновить боевые действия. Страна готова сделать это в любой момент, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Как рассказал спикер Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, вооруженные силы Ирана полностью готовы к такому повороту событий.

«Мы не доверяем нашим противникам, и стоит им совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия», — отметил Галибаф.

Ранее почти 3,5 тысячи человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля с начала конфликта.

