Эксперт Исиченко объяснил, почему пропавшие Усольцевы не оставили следов

Пропавшая во время похода в Красноярском крае семья Усольцевых не оставила следов, поскольку могла провалиться между скалами или заблудиться. Об этом заявил гид по Белогорью Алексей Исиченко, сообщает ТАСС .

По его словам, семья могла провалиться между скал, подвернуть ногу или упасть, что и объясняет отсутствие следов. При этом скал в тех местах очень много.

«Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла и все. Я говорил уже, что троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко», — отметил Исиченко.

Ранее спасатели на снегоходах обследовали 58 км горно-таежной местности в поисках Усольцевых.

