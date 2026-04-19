Эксперт Исиченко объяснил, почему пропавшие Усольцевы не оставили следов
Пропавшая во время похода в Красноярском крае семья Усольцевых не оставила следов, поскольку могла провалиться между скалами или заблудиться. Об этом заявил гид по Белогорью Алексей Исиченко, сообщает ТАСС.
По его словам, семья могла провалиться между скал, подвернуть ногу или упасть, что и объясняет отсутствие следов. При этом скал в тех местах очень много.
«Второй вариант: они просто могли заблудиться и дезориентироваться, потерять силы. Паника возникла и все. Я говорил уже, что троп там очень много, заблудиться в горно-таежной местности, еще и с учетом высотности, легко», — отметил Исиченко.
Ранее спасатели на снегоходах обследовали 58 км горно-таежной местности в поисках Усольцевых.
