Спасатели обследовали 58 км при поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели в ходе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в Кутурчинском Белогорье, обследовали 58 км горно-таежной местности. Они двигались на снегоходах, сообщает ТАСС .

По информации профессионального аварийно-спасательного формирования региона «Спасатель», еще 5 км было осмотрено пешком. В результате семья пока не найдена.

«Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — отмечается в сообщении «Спасателя».

Ранее следователи и спасатели возобновили поиски пропавших супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Осложняет процесс сейчас снег.

