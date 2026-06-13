Сальдо: ВСУ вновь пытались ударить по мостам в Херсонской области

«За ночь силами ПВО и мобильных огневых групп сбито 25 ударных БПЛА ВСУ», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. В настоящее время движение в сторону автомобильного пункта пропуска «Джанкой» перекрыто. Также ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. После обследования конструкций движение транспорта запущено в реверсивном режиме.

По словам губернатора, в результате ударов противника на автодороге Геническ — Стрелковое повреждено мостовое полотно через пролив Промоина, а Чонгаре — ж/д мост.

Сальдо добавил, что за минувшие сутки в результате вражеских атак в Херсонской области погиб один мирный житель, пять человек получили ранения.

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