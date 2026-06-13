Зверски убита глава кол-центра Домодедовской больницы Дарья Конышева

сегодня в 11:44

«Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. 12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева», — говорится в сообщении.

В больнице Дарья проработала 5 лет. Корышева пришла сюда из одной из российских авиакомпаний. В медучреждении девушка начинала работать делопроизводителем, а затем возглавила информационно-справочный отдел.

По словам коллег, Дарья являлась прекрасным специалистом, замечательным другом и человеком с искрящейся чистой душой.

Обстоятельства гибели Корышевой официально не раскрываются. ГБУЗ МО «Домодедовская больница» выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Дарьи.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.