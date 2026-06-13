Орудие изъято: СК предъявил обвинение убийце главы кол-центра в Домодедове

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В Домодедове следователи предъявили обвинение 46-летнему местному жителю в убийстве его 38-летней супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По информации следствия, 12 июня пьяный обвиняемый в ходе ссоры несколько раз ударил супругу ножом. От ранений она скончалась на месте.

Силовики задержали мужчину.

Следователи осмотрели место трагедии, изъяли орудие преступления. Также специалисты проводят допросы, планируются судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая экспертизы. В ближайшее время следователь будет обращаться в суд, ходатайствуя об избрании меры пресечения обвиняемому.

Ранее пресс-служба Домодедовской центральной городской больницы сообщила, что была зверски убита 38-летняя начальник информационно-справочного отдела. Ей нанесли два удара ножом. У нее осталось трое детей.

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