Россияне раскритиковали концерт Канье Уэста в Грузии

Россияне раскритиковали концерт известного американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Грузии. По словам фанатов, вместо песен звучали громкие басы в зоне танцпола, а те, кого кинули на деньги, смотрели шоу издалека, в проеме у пункта пропуска, сообщает SHOT .

Российские поклонники рассказали, что из-за низкого качества звука они не смогли насладиться хитами рэпера. Те, кто находился в зоне танцпола, слышали лишь басы и пытались разобрать слова песен. Некоторые зрители не смогли попасть на концерт: сторонние сервисы по продаже билетов взяли деньги, но не отправили билеты на электронную почту. Фанаты были вынуждены смотреть шоу через открытое пространство на пропускном пункте «Динамо Арены».

Однако были и те, кто хорошо провел время: одни танцевали на трибунах, другие заселились в отель с Уэстом и даже пожали ему руку.

Концерт прошел накануне и собрал более 70 тыс.яч зрителей на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси. Билеты были раскуплены за 8 часов с момента старта продаж. Для выступления была установлена вращающаяся сцена в виде Земли. Йе исполнил песни из своего нового альбома Bully, а также старые хиты. На концерт приехали и россияне, многие из которых приобрели билеты в сектор ORBIT — танцпол и ближайшие места к сцене. Стоимость таких билетов составляла около 470 лари (примерно 13 тыс. рублей).

Всего за концерт в Грузии американский рэпер заработал около 500 млн рублей.

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