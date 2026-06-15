Момент взрыва газа в доме в Самаре попал на видео

В Сети появилось видео, на которое попал момент взрыва газа в жилом доме в Самаре. На кадрах видно, что рядом с многоквартирным домом находились люди, которые отскочили в сторону, сообщает РЕН ТВ .

В момент взрыва под окнами многоквартирного дома стояли припаркованные автомобили и находились люди. Как только происшествие случилось и обломки дома полетели вниз, люди успели отскочить в сторону.

В результате происшествия погибли два человека. По данным Следственного комитета, пятеро пострадавших, включая двух несовершеннолетних, доставлены в больницу. Еще семерым гражданам оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Для жильцов поврежденного дома организовали пункт временного размещения. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.

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