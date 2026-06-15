ЦБ впервые анонсировал выход Набиуллиной на публику после больничного

Центробанк России впервые анонсировал появление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на публике после больничного. Ожидается, что она примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦБ РФ .

Мероприятие состоится 19 июня. В пресс-конференции, кроме Набиуллиной, также примет участие заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

Ранее Набиуллина из-за болезни не принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава Центробанка должна была выступать на двух сессиях ПМЭФ 4 июня, но в итоге из-за болезни она не появилась перед публикой.

Кроме того, 9 июня Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Теперь она впервые после перерыва выйдет к публике на пресс-конференции 19 июня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.