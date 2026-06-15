Что и с чем мешаете? Присадки для бензина способны «убить» автомобиль

Ранее ряду российских заводов разрешили отгружать на рынок бензин под маркировкой «Евро-5», в котором концентрация серы достигает 150 мг на кг. Подобные характеристики фактически возвращают горючее к экологическим стандартам «Евро-3», тогда как актуальный регламент жестко ограничивает присутствие серы планкой в 10 мг на кг.

«Мы иногда и так не совсем понимаем, что заливаем в бак. И если мы еще что-то добавляем, что химически должно изменить состав топлива, это большой риск. Так как это не всем известная присадка для дизеля, от которой он меньше промерзает на морозе, тут куда более серьезная вещь. Мне кажется, что это все приведет еще к большим последствиям с точки зрения двигателя и его поломок. Поэтому мой совет: ничем подобным не заниматься», — поделился Егоров.

Он добавил, что фоне смягчения требований к качеству моторного топлива вероятно появление предприимчивых граждан, готовых продать свои присадки для бензина. Эксперт подчеркнул, что это тоже очень большой риск, так как совершенно неизвестно, из чего кустарный производитель их изготовил.

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