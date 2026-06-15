Некоторым НПЗ дали возможность создавать бензин по стандарту «Евро-3»

Российские власти смягчили требования к качеству моторного топлива для некоторых производителей. Специализированные заводы получили официальное разрешение поставлять на внутренний рынок дизель и бензин, параметры которых отклоняются от принятых стандартов технического регламента ЕАЭС — уровня «Евро-3», сообщает « Коммерсант ».

По информации инсайдера, соответствующий правительственный документ был утвержден еще осенью 2025 года. Первоначально данные послабления действовали до 1 мая 2026-го. Однако впоследствии чиновники решили пролонгировать действие механизма, не обозначив финальные сроки.

Льготный режим распространяется исключительно на те предприятия, которые обладают свидетельством о регистрации переработчика нефтяного сырья. Под такие критерии подпадают заводы, подписавшие с профильным министерством обязательства по модернизации производственных мощностей и запуску установок глубокой переработки. Это дает им право на обратный акциз.

Благодаря новому постановлению заводы могут отгружать на рынок бензин под маркировкой «Евро-5», в котором концентрация серы достигает 150 мг на кг. Для дизельного топлива этот лимит сдвинули до 350 мг на кг. Подобные характеристики фактически возвращают горючее к экологическим стандартам «Евро-3», тогда как актуальный регламент жестко ограничивает присутствие серы планкой в 10 мг на кг.

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