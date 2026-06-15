Эксперт: бензин класса «Евро-3» может испортить каталитический нейтрализатор авто

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сообщил РИАМО, что бензин класса «Евро-3» может плохо влиять на двигатели современных авто, а старым бояться нечего.

«Сера тоже плохо влияет на двигатель, на современный в первую очередь. Это касается в основном двигателей с впрыском топлива и каталитических нейтрализаторов. Сера способна их изрядно испортить», — рассказал Кадаков.

Эксперт добавил, что не стоит хвататься за голову и бить тревогу. Старым «Жигулям» двадцати-тридцатилетним это вообще не важно, такой бензин они съедят и не поперхнутся.

«Разовая заправка таким бензином на современном автомобиле тоже к катастрофе не приведет, даже если несколько раз заправиться. Однако есть некий накопительный эффект», — отметил Кадаков.

Он заключил, если все время ездить на таком бензине, то есть большая вероятность испортить каталитический нейтрализатор автомобиля, а также компоненты системы впрыска топлива.

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