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«Не надо роптать»: Памфилова готовит россиян к отключениям интернета в выборы

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предупредила, что во время проведения выборов в регионах могут отключать интернет и мобильную связь, сообщает ТАСС .

По ее словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», — сказала она.

Памфилова добавила, что комиссии уже научились работать в подобных условиях, в том числе проводить дистанционное электронное голосование.

Она также добавила, что на участках появятся дополнительные точки Wi-Fi.

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