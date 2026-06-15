Обучение в вузах подорожало до 2 млн рублей: сколько стоит поступить в 2026 году

Поступление на платное отделение в 2026 году обойдется заметно дороже, чем год назад. По данным Минобрнауки, средний рост стоимости обучения составил 10,7%, а в отдельных вузах и на востребованных направлениях цены выросли на сотни тысяч рублей. Почему дорожает высшее образование, какие специальности стали самыми дорогими и можно ли сократить расходы на учебу, читайте в материале РИАМО.

Стоимость обучения в вузах в 2026 году: сколько придется платить студентам

Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори

По информации портала «Табитуриент», средняя стоимость программ бакалавриата и специалитета в 2026 году достигла 225 805 рублей в год.

При этом ряд аналитических платформ оценивает среднюю цену очного обучения уже на уровне 240–250 тыс. рублей.

Однако средние показатели мало отражают реальную ситуацию на рынке образования. Разница между отдельными вузами и специальностями сегодня исчисляется сотнями тысяч рублей.

Если в региональных университетах год обучения часто стоит 160–280 тыс. рублей, то в ведущих столичных вузах стоимость отдельных программ уже приблизилась к двум миллионам рублей в год.

Почему обучение в вузах дорожает: главные причины роста цен

Фото - © Гетманец Инна / Фотобанк Лори

Как отмечает руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой, стоимость обучения формируется сразу под влиянием нескольких факторов и дорожает не только по вине инфляции. По словам эксперта, на ценообразование влияют:

рейтинг и статус университета;

регион расположения вуза;

форма обучения;

востребованность профессии;

расходы на оборудование и лаборатории;

уровень преподавательского состава;

количество бюджетных мест.

Особенно заметно подорожали программы, связанные с информационными технологиями, инженерией, экономикой и высокотехнологичными направлениями подготовки.

«Программы, требующие сложного оборудования, например клиническая медицина, ИТ или ядерная физика, традиционно стоят значительно дороже. Кроме того, на цену влияет востребованность выпускников на рынке труда и объем инвестиций в образовательную инфраструктуру», — поясняет Неживой.

Где самое дорогое обучение в России в 2026 году

Фото - © Matej Kastelic / Фотобанк Лори

Наиболее высокие цены традиционно сохраняются в ведущих федеральных университетах. Причем разброс цен особенно велик, подчеркивает эксперт. Так, в МФТИ стоимость варьируется от 1 014 000 рублей за «Математику», «Программную инженерию» и «Информатику и вычислительную технику» до 2 000 000 рублей за программы Физтех-школы бизнеса высоких технологий.

В НИУ ВШЭ цены начинаются от 510 000 рублей (востоковедение и африканистика) и доходят до 1 300 000 рублей («Международный бизнес»).

В МГИМО можно найти программу «Социология цифровых коммуникаций» за 710 000 рублей, а совместная программа с Swiss School for International Relations «Международные финансы и управление инвестициями» обойдется в 1 346 000 рублей в год.

В Горном университете Санкт-Петербурга очная форма стоит 400 000 рублей за семестр, в СПбГУ — около 378–450 000 рублей в год. В РУДН ценовой коридор в год составляет от 345 000 рублей («Религиоведение», «Философия», «Искусства и гуманитарные науки») до 890 000 рублей («Стоматология»), а в МГУ по отдельным программам обучение начинается от 500 000 рублей/год и выше.

Москва против регионов: насколько отличается стоимость обучения

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Разрыв между столичными и региональными вузами остается существенным.

По оценке руководителя оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд»:

Регион Средняя стоимость обучения Москва и Санкт-Петербург 450–650 тыс. рублей в год Регионы России 160–280 тыс. рублей в год

Такой разрыв объясняется более высокими затратами вузов, уровнем зарплат преподавателей и повышенным спросом на обучение в крупнейших образовательных центрах страны.

При этом качество подготовки во многих региональных университетах остается конкурентоспособным, что делает их привлекательной альтернативой для абитуриентов.

Какие специальности подорожали сильнее всего в 2026 году

Фото - © Matej Kastelic / Фотобанк Лори

Наиболее заметный рост стоимости обучения зафиксирован на направлениях, связанных с:

IT и программированием;

искусственным интеллектом;

инженерией;

цифровой экономикой;

медициной;

финансами и бизнесом.

«В некоторых вузах стоимость отдельных программ выросла сразу на 300–400 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, сокращение числа бюджетных мест на такие направления, как экономика и юриспруденция, привело к удорожанию оставшихся платных мест», — подчеркивает Неживой.

Как сэкономить на обучении в вузе: четыре рабочих способа

Фото - © Медиасток.рф

Несмотря на рост цен, возможности снизить расходы на образование остаются.

Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько вариантов.

1. Выбрать региональный вуз

Стоимость обучения может быть в два-три раза ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

2. Рассмотреть заочную или очно-заочную форму

Такие программы обычно обходятся дешевле очного обучения.

3. Проверить наличие скидок и льгот

Многие университеты предоставляют скидки:

многодетным семьям;

детям-сиротам;

студентам с высокими результатами ЕГЭ;

победителям олимпиад;

отдельным социальным категориям граждан.

4. Следить за акциями приемной кампании

Некоторые вузы предлагают скидки при раннем заключении договора или оплате обучения за несколько семестров вперед.

Что важно знать абитуриентам перед поступлением в 2026 году

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Главный тренд этого года — рост стоимости обучения — продолжается, но его темпы стали ниже, чем годом ранее.

По данным Минобрнауки, средний рост цен составил 10,7%, что на 2,6 процентного пункта меньше показателя 2025 года.

Тем не менее абитуриентам и их родителям стоит заранее рассчитывать образовательный бюджет и внимательно изучать стоимость обучения по конкретным программам.

Как подчеркивает эксперт Неживой, окончательные цены, льготы и условия оплаты лучше уточнять непосредственно на официальных сайтах вузов или в приемных комиссиях, поскольку стоимость может существенно различаться даже внутри одного университета в зависимости от направления подготовки.

Высшее образование становится дороже: главный тренд приемной кампании 2026 года

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Если посмотреть на ситуацию в целом, приемная кампания 2026 года подтверждает тенденцию последних лет: высшее образование в России постепенно становится менее доступным для семей со средним доходом.

С одной стороны, стоимость обучения продолжает расти практически во всех категориях вузов. С другой — на ряде популярных направлений сокращается количество бюджетных мест, прежде всего в экономике, менеджменте и юриспруденции. В результате часть абитуриентов, которые раньше могли рассчитывать на бесплатное обучение, вынуждены рассматривать платное поступление.

Особенно заметно это в крупных городах. Если еще несколько лет назад обучение стоимостью 300–400 тысяч рублей в год считалось исключением, то сегодня для многих востребованных программ в Москве и Санкт-Петербурге это уже стандартный уровень цен. На отдельных направлениях стоимость превысила отметку в миллион рублей, а в ведущих вузах приблизилась к двум миллионам рублей в год.

В этих условиях выбор университета все чаще становится не только образовательным, но и финансовым решением. Для многих семей ключевыми факторами оказываются не престиж вуза или город обучения, а возможность получить образование без чрезмерной нагрузки на семейный бюджет.