Зеленский попросил Путина о разговоре на саммите G7 во Франции

Украинская сторона выступила с инициативой проведения прямых переговоров на высшем уровне между главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным на мероприятии G7 во Франции. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что Киев официально направил российской стороне запрос на организацию встречи с президентом РФ во время саммита «Большой семерки». Тот проходит 15–17 июня во французском городе Эвьян-ле-Бен.

Ключевой особенностью потенциального диалога должно стать обязательное присутствие западных лидеров.

По словам Зеленского, формат встречи предполагает широкое международное сопровождение. На мероприятии во Франции будут присутствовать президент США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон.

Зеленский подчеркнул, что совместное присутствие представителей европейских государств и Соединенных Штатов создает хорошую и удобную возможность для проведения многосторонних обсуждений и встречи в расширенном составе. Реакция Кремля на направленный Киевом запрос не последовала.

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