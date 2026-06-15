Археологи нашли в Перу 500-летний картофель времени инков

Уникальное открытие, проливающее свет на продовольственную логистику древних цивилизаций Южной Америки, сделали ученые на южном побережье Перу. В ходе археологических раскопок на территории инкского поселения Тамбо-Вьехо специалисты обнаружили два прекрасно сохранившихся клубня чуньо — традиционного сублимированного картофеля возрастом почти 500 лет, результаты его детального изучения были официально опубликованы в научном издании Journal of Field Archaeology .

В эпоху расцвета империи инков на западе континента выращивались сотни сортов картофеля, часть из которых из-за сильной горечи требовала обязательной предварительной переработки. Местные жители разработали уникальную для своего времени технологию естественной сублимационной сушки, получая на выходе продукт под названием чуньо.

Как свидетельствуют письменные источники раннего колониального периода, такой сушеный картофель мог без потери питательных свойств храниться в течение длительного времени. Его держали на государственных складах.

Подобный метод позволял инкам не только избегать порчи клубней, но и формировать масштабные продовольственные резервы для снабжения армии и реализации крупных имперских проектов. Исследователи подчеркивают, что находка в Тамбо-Вьехо доказывает повсеместное распространение этой технологии по всему царству, вплоть до тихоокеанского побережья.

Найденная археологами коллекция передана на хранение в перуанское министерство культуры в Арекипе.

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