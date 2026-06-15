Назван лучший работодатель нефтяной отрасли для выпускников колледжей

«Газпром нефть» стала лучшей нефтяной компанией для старта карьеры по версии учащихся колледжей. Компания вошла в топ рейтинга FutureToday, который основан на опросе около 20 тыс. респондентов из 681 учебного заведения. Большинство студентов отметили, что при выборе работодателя они обращают внимание на надежность компании, масштаб задач, командную работу и баланс между трудовой и личной жизнью. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-нефти».

Столичный нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) открывает уникальные возможности для старта карьеры молодых специалистов. Современное производство объединяет более 100 профессий и обеспечивает одни из самых комфортных условий труда в промышленности мегаполиса. Ежегодно на предприятии в районе Капотня сотни студентов колледжей и вузов получают на предприятии первый опыт в рамках практики. Лучшие из них получают предложения о постоянном трудоустройстве. За новичками закрепляют наставников, которые помогают адаптироваться в коллективе и разобраться в задачах. Начинающие специалисты участвуют в кейс-чемпионатах и конференциях, проходят курсы повышения квалификации, а также могут заниматься спортом и волонтерством.

Компания готовит кадры для нефтегазовой отрасли с помощью собственной образовательной экосистемы — «Лиги колледжей». Она сотрудничает с 24 учебными заведениями в девяти регионах России и Узбекистане. В рамках партнерства Московского НПЗ с крупнейшим в стране колледжем 26 КАДР профильные студенты осваивают самые востребованные рабочие специальности: лаборантов химического анализа и операторов технологических установок (тех, кто непосредственно управляет процессом переработки нефти). Преподаватели получают методологическую поддержку от опытных экспертов предприятия и корпоративного университета.