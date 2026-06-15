ЕС ввел допсанкции против РФ, включив в список более 80 лиц и организаций

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Как сообщил Совет ЕС, в черный список включили более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных России стран, пишет ТАСС .

В санкционный список попали в том числе компания «Лукойл — Западная Сибирь», генпрокурор РФ Александр Гуцан, российский адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов, а также некоторые журналисты и блогеры, в том числе сотрудничающие с RT. Кроме того, под санкции попал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Ограничения также ввели против Президентского фонда культурных инициатив, компании «Газпромнефть шиппинг», головной компании российской Ntechlab. В списке оказались исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко и индустриальный директор госкорпорации.

Помимо этого, санкции затронули предприятие Роскосмоса — НПО имени Лавочкина, Ижевский авиационный завод концерна «Калашникова» и Фонд перспективных исследований.

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