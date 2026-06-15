«Петушара!»: сестра Фриске обрушилась на Шепелева в годовщину смерти певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья жестко прошлась по ее экс-супругу Дмитрию Шепелеву во время поминок на могиле в годовщину смерти артистки. Она назвала телеведущего «петушарой», сообщает SHOT .

Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. В понедельник утром на ее могилу приехали поклонники, чтобы почтить память артистки. Затем на кладбище приехали родные исполнительницы. Наталья Фриске пообщалась с фанатами певицы и отметила, что памятник нужно обработать, чтобы он блестел. А еще она жестко раскритиковала Шепелева, который в годовщину смерти артистки опубликовал небольшой пост в соцсетях, но на кладбище не приехал.

Наталья назвала Шепелева «петушарой» и рассказала, что телеведущий все еще не дает сыну певицы Платону видеться с родственниками. Также Шепелев не разрешает передавать мальчику подарки и пресекает любую такую возможность.

Сестра Фриске считает, что бывший муж певицы пытается привлечь к себе внимание. По ее словам, он несколько раз предлагал встретиться с семьей, но только под камерами. Несмотря на все трудности, семья Фриске уверена, что 13-летний Платон вскоре сам захочет выйти с ними на контакт.

Также на кладбище в понедельник приехал отец артистки Владимир Фриске. Он поцеловал памятник дочери и вместе с другими родными навел на могиле порядок.

В день смерти Жанны Фриске ее бывший муж опубликовал пост, заявив, что у их сына Платона на столе стоит фотография матери, которая всегда с ним рядом. Шепелев подчеркнул, что семья — не контент, по этой причине он снова отказал всем телевизионщикам в съемках шоу к 11-й годовщине смерти Фриске.

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