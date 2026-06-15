Телеведущий Дмитрий Шепелев в день смерти певицы Жанны Фриске обратился к подписчикам в одной из соцсетей. Он заявил, что у их сына Платона на столе стоит фотография матери, которая всегда с ним рядом. И подчеркнул, что семья — не контент, по этой причине он снова отказал всем телевизионщикам в съемках шоу к 11-й годовщине смерти Фриске.

Телеведущий напомнил, что 15 июня исполнилось 11 лет, как Жанны Фриске не стало. Шепелев рассказал, что у письменного стола их сына Платона стоит большая фотография мамы. По его словам, она охраняет сон сына, она с ним в дни его больших мальчишеских побед и в самые обычные дни.

Шепелев сообщил, что в этот день они с Платоном купят цветы, как всегда, и крепко обнимут друг друга.

«Не забывай, мама всегда рядом», — повторяет он сыну одни и те же слова.

Телеведущий признался, что видит продолжение Жанны в Платоне: ее улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Шепелев подчеркнул, что Жанна всегда рядом, она остается с ними тихо каждый день, без даты в календаре.

Шепелев добавил, что память о ней принадлежит их сыну, их семье и миллионам людей, которые ее любили. Шепелев отметил, что сейчас ему 43 года — он стал старше Фриске, и с каждым прожитым годом все сильнее сочувствует ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь. Как отец, он понимает, какой это главный страх для каждого родителя, и ему очень жаль.

Шепелев заявил, что за годы, прошедшие со дня гибели Жанны, получил не один десяток предложений о встрече и каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было. Телеведущий сказал, что ему очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов.

«Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ», — подчеркнул Шепелев.

Шепелев рассказал, что их большая семья гордится Платоном. Он видит, как сын умеет радоваться простому, видит его доброе сердце и понимает — он счастлив. По словам Шепелева, это его долг перед сыном и перед его мамой. Телеведущий сообщил, что их сын растет в любви и покое, и это все, что нужно о нем знать, и это та граница, которую он держит и будет держать. Шепелев напомнил, как Жанна оберегала личное, и он с ней согласен.

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