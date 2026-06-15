Москвичей предупредили о неделе дождей

Неделя дождей ждет москвичей, самые сильные осадки пройдут 15 июня с 15:00 до 17:00 и в среду, 17 июня. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов, пишет «Осторожно, Москва» .

По словам специалиста, эта неделя в столице не будет такой жаркой, как предыдущая. Ожидаются ежедневные дожди. Дневная температура в среднем будет держаться на уровне плюс 17-19 градусов тепла.

Шувалов уточнил, что в понедельник с 15:00 до 17:00 будет еще достаточно тепло — от плюс 21 до плюс 23 градусов. В другие дни недели температура поднимется до плюс 20 градусов. Самые заметные дожди, иногда ливневого характера, пройдут 15 и 17 июня. Низкое давление ожидается как 15, так и 16 июня.

Синоптик добавил, что до конца июня москвичам не стоит ждать устойчивой погоды. По его словам, она будет постоянно меняться.

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