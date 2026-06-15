В Москве проститутка едва не выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного клиента

Нетрезвый собственник квартиры перепугал жильцов подъезда, пытаясь силой прорваться в свое жилье через запертую входную дверь. В руках у дебошира находился нож, а внутри помещения закрылась проститутка, сообщает Baza .

Оказавшаяся взаперти женщина поддалась панике. Она выбросила личные вещи на улицу через оконный проем и предприняла попытку выбраться следом. Из-за этого наблюдавшие за картиной соседи приняли ее за законную владелицу недвижимости, атакованную безумцем.

Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов обезвредили буянившего мужчину. Затем квартира была вскрыта.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный москвич пригласил к себе домой проститутку. Однако во время «встречи» заподозрил ее в хищении своих денежных средств.

В пылу ссоры мужчина случайно захлопнул дверь со стороны лестничной клетки и не мог войти обратно. На данный момент оперативники проводят детальную проверку, устанавливая факт возможного преступления и выясняя все обстоятельства ночного происшествия.

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