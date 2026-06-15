Любовь и слезы от смеха: 18 сериалов и фильмов из нулевых, которые хочется пересматривать

В списки топовых фильмов в последнее время снова попадают ромкомы и сериалы нулевых, «Дрянные девчонки», «Блондинка в законе» и «Отчаянные домохозяйки» снова обсуждаются и становятся островком стабильности в бушующем мире. В материале РИАМО собрали фильмы и сериалы из нулевых, которые стоит пересмотреть и просто насладиться хорошим кино.

Ромкомы нулевых

1. «Блондинка в законе» (2001) – о том, как ломаются стереотипы

Этот фильм, получивший продолжение, является самым ярким примером того, как красивая блондинка в розовом может ломать стереотипы и доказать миру мужчин, что красота с легкостью сочетается с умом, и для того, чтобы влиться в академическое общество, не обязательно становиться «как все».

2. «Цыпочка» (2002) – абсурдная комедия об обмене телами

Бродяга-хулиган меняется телами с популярной школьницей. Это блистательный дуэт Рейчел Макадамс и Роба Шнайдера еще в начале их карьеры. Абсурдный сюжет, много шуток, блеска и ярких нарядов – все, чтобы насладиться духом нулевых.

3. «Реальная любовь» (2003) – о любви, которая правит всем вокруг

Легкий фильм, который смотрится на одном дыхании и вызывает теплые чувства. Ведь здесь любовь правит всеми – от премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.

4. «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) – о заключении пари и неизбежности любви

Это одна из самых узнаваемых романтических комедий начала 2000-х, ставшая культовой и получившая вторую волну популярности благодаря ностальгии по нулевым. В картине героиня по заданию редакции пишет материал о том, как заставить парня сбежать за 10 дней. Одновременно маркетолог заключает пари, что завоюет сердце любой девушки за это же время. Все догадываются о финале.

5. «Дрянные девчонки» (2004) – о законе джунглей в обычной школе

Та самая комедия, которую пересматривают зумеры и их родители. Проведя все свое детство в Африке со своими предками-зоологами, Кэйди Хэрон решила, что знает все про правило: «выживает сильнейший». Но девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе…

6. «Из 13 в 30» (2004) – о том, как сбываются мечты и к чему это ведет

Теплый фильм о внезапном взрослении и уроках жизни. По сюжету главная героиня загадывает желание в день рождения и просыпается взрослой. Она избегает всех подростковых проблем, но осознает, что взрослая жизнь с работой в престижном журнале и сексуальным мужчиной тоже имеет свои минусы. Фильм помогает и детям, и взрослым расставить приоритеты правильно.

7. «Между небом и землей» (2005) – о неизбежности судьбы

Прекрасная романтическая комедия с Марком Руффало и Риз Уизерспун в главных ролях. Герой вселяется в квартиру и встречает в ней очаровательную девушку Элизабет, но видит ее только он. Они спорят за свое жилье, выясняют отношения, пытаются понять, что происходит, и влюбляются…

8. «Отпуск по обмену» (2006) – о том, как один отпуск меняет всю жизнь

Очень романтичное и красивое кино с яркими звездами. Британка и американка в поиске отдыха от навалившихся проблем решаются на авантюру и меняются своими домами на период рождественских праздников. Это становится судьбоносным решением в жизни обеих.

9. «27 свадеб» (2008) – о соперницах и свадьбе мечты

Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве, но сначала отгулять свадьбу своей сестры. Однако выясняется, что та собралась замуж за человека, на которого героиня как раз успела положить глаз.

10. «Отличница легкого поведения» (2010) – о том, как слухи формируют образ

Эмма Стоун — одна из актрис высшего эшелона с богатой фильмографией, которая снялась в легкой и стереотипной комедии о подростках. Главная героиня увлекается литературой и решает испортить свою репутацию «незаметной отличницы», выдумывая о себе гадкие слухи. Она становится популярной, но оказывается на пороге исключения из школы.

Сериалы нулевых

11. «Секс в большом городе» (1998–2004) – о роли женщины в обществе

Сериал, который буквально дал старт теме эмансипации на экранах. «Секс в большом городе» – это рефлексия о роли женщины в обществе, исследование отношений между полами и наблюдение за тем, как меняется повседневность на фоне стремительного технологического сдвига. Сериал – ностальгический символ 2000-х.

12. «Зачарованные» (1998-2006) – о колдовстве и невероятных способностях

Это история о трех сестрах, которые открыли в себе невероятные силы после смерти матери. Героини – сильные и независимые, а очарование сериалу придает элемент волшебства. Сейчас он выглядит довольно наивным, но по-прежнему вызывает теплые чувства.

13. «Девочки Гилмор» (2001–2007) – об отношениях матери и дочери

Фото - © Сайт Кинопоиска

Этот сериал часто стал появляться в коротких видео в соцсетях и продолжает трогать сердца нескольких поколений зрителей. Сериал рассказывает о взаимоотношениях и жизни одинокой мамы и ее дочери. Их можно принять за сестер, а постепенное развитие событий делает родными не только героинь, но и всех обитателей небольшого городка.

14. «Клиника» (2001 — н. в.) – о добродушном докторе в хаотичном быту больницы

Сериалы о медиках почти всегда «выстреливают». Именно «Клинику» отличают остроумные закадровые комментарии героя и абсурдные скетчи, которые гиперболизируют его фантазии. Девятый сезон фанатов немного разочаровал, но первые восемь пользуются успехом. В десятом сезоне создатели проекта пытаются избежать ошибок и вернуть сериал к духу оригинала.

15. «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012) – о загадках и простой жизни американского пригорода

Сериал совместил в себе жанры мелодрамы и детектива, а в героинях каждая женщина во все времена находит и будет находить себя. Сюжет строится вокруг загадочной смерти Мэри Эллис Янг, которая меняет жизни Сюзан, Габриэль, Бри и Линнетт. Женщинам предстоит разгадать тайну гибели подруги и найти долгожданное личное счастье.

16. «Офис» (2005–2013) – о забавных и не очень буднях в обычной компании

«Офис» блестяще чередует светлые эпизоды с реалистичным изображением быта сотрудников бумажной компании «Дандер Миффлин», где присутствуют и печальные моменты. Это кринж-комедия, которая до сих пор находит свою аудиторию, даже несмотря на то, что Стив Карелл покинул проект на седьмом сезоне.

17. «Как я встретил вашу маму» (2005–2014) – об очень запутанной истории знакомства

Сериал в стиле «Друзей», в котором архитектор Тед Мосби рассказывает детям историю знакомства с их матерью, но путается в перипетиях насыщенной и полной веселых похождений жизни в Нью-Йорке 2000-х. Сериал полюбили за изобретательность повествования и оригинальные истории.

18. «Сплетница» (2007–2012) – о тайнах одноклассников, конфликтах и любовных треугольниках

Эта подростковая мелодрама про учеников элитной нью-йоркской школы. Неожиданно в школу возвращается яркая и открытая девушка, которая год назад загадочно исчезла из города. С ее появления разгораются старые романы, конфликты, образуются любовные треугольники, а в анонимном интернет-блоге «Сплетница» старшеклассники узнают тайны друг друга.