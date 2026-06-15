Эксперт Егоров: из-за понижения класса бензина не будет массовых поломок авто

Автоэксперт Максим Егоров сообщил РИАМО, что вероятное снижение класса бензина и дизеля на некоторых АЗС России не так страшно, но и не сулит ничего хорошего.

Эксперт отметил, что серьезной проблемы от понижения класса бензина и дизеля ожидать не стоит.

По словам Егорова, крупные участники рынка придерживались стандартов качества, однако небольшие участники и несетевые АЗС допускали отступление от нормы.

«Конечно, чем чище топливо, тем нашим машинам легче. В этом понижении, грубо говоря с «Евро-5» на «Евро-3», с точки зрения технического состояния автомобилей по топливной системе, вряд ли что-либо изменится. Говорить о том, что мы массово получим поломки автомобилей, не приходится. Но и говорить о том, что ничего страшного нет, тоже нельзя сказать, потому что все-таки мы не просто мы стремились к повышению качества топлива, чтобы его откатить назад», — сказал Егоров.

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