Ружье против бутылки: в Люберцах мужчина расстрелял двух собутыльников за шум

Мужчина выстрелил в двух распивавших алкоголь мужчин во дворе одного из жилых многоэтажных домов, расположенных на улице Дружбы в микрорайоне Зенино в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации ведомства, двое мужчин распивали спиртные напитки на скамейке около подъезда. Проходивший мимо местный житель 1984 года рождения высказал им претензии по поводу нетрезвого поведения, что спровоцировало словесную перепалку. В разгаре ссоры горожанин вытащил имевшееся у него при себе оружие и сделал несколько выстрелов в направлении своих оппонентов.

В результате стрельбы оба собутыльника получили серьезные ранения в область груди, голени и предплечья. После этого их доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции оперативно скрутили стрелка и доставили его в дежурную часть. У нападавшего было обнаружено и изъято гладкоствольное охотничье ружье, которое числилось за ним на законных основаниях.

Материалы первичной проверки полицейские передали региональным представителям Следственного комитета. Те задержали фигуранта. В ходе допроса мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным «МК: срочные новости», атаковавший якобы был собутыльником пострадавших. Он выстрелил в мужчин из-за того, что те употребляли алкоголь и не поделились.

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