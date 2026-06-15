Подмосковье привлекло 1,2 трлн рублей на ПМЭФ за 10 лет

Московская область привлекла около 1,2 трлн рублей инвестиций благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме за последние десять с лишним лет. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева в интервью ТАСС, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По словам Екатерины Зиновьевой, сумма отражает совокупный объем вложений по всем соглашениям, которые Московская область заключила на площадке форума за последние годы участия в ПМЭФ.

«Это стратегически важные для региона проекты, которые оказывают значительное влияние на развитие Подмосковья», — пояснила Зиновьева.

Она добавила, что около 80% проектов, заявленных на форуме, уже реализованы либо находятся в стадии активного выполнения. Реализация этих инициатив способствует развитию промышленности, инфраструктуры и созданию рабочих мест в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 на 300 миллиардов рублей. Но, что очень важно — я хочу это подчеркнуть, мы каждый год смотрим, какое количество из них реализуется», — сказал Воробьев.