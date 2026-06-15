Сына скандального адвоката Пашаева арестовали по делу черных риелторов

Сына скандально известного адвоката Эльмана Пашаева арестовали по делу черных риелторов. 26-летний Эльвин с февраля находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Mash .

Из судебных материалов стало известно, что уголовное производство первоначально возбудили еще в октябре 2025 года по статье об убийстве после исчезновения владельца одной московской квартиры. Эту квартиру до своего задержания получил отец Эльвина Эльман Пашаев. Сейчас адвоката судят в Донецке за то, что он брал миллионы за якобы решение громких уголовных дел.

В 2024 году, находясь в зоне СВО, Пашаев-старший якобы договорился оформить проблемную квартиру на одного из военнослужащих. Оказавшись в СИЗО, Эльман стал переживать, что военный останется с жильем, и уговорил его передать недвижимость своему сыну. Позже тело владельца квартиры нашли, предварительно, оно было расчленено. Военнослужащего допросили, после чего Пашаев-младший попал под разработку по делу черных риелторов, но обвинение ему предъявили только по мошенничеству.

Журналисты связались с матерью Эльвина Аленой, но она от комментариев отказалась. В ноябре 2024 года счета компании Эльвина заблокировали. У ООО «МЮК „Эльман групп“» налоговая задолженность составляет 53 тысячи рублей, счета заблокированы из-за неуплаты долга. Также у совместной фирмы с отцом «Пашаев фонд» счета заблокированы из-за непредставления декларации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.