Каскадер из «Майора Грома» погиб в зоне СВО на купянском направлении

Известный каскадер Чингиз Додиев, снимавшийся в фильме «Майор Гром», погиб в зоне специальной военной операции. Предварительно известно, что Додиев попал под обстрел 3 июня при выполнении боевой задачи на купянском направлении, сообщает SHOT .

Артист погиб на месте. У него остались две дочери и супруга. На спецоперацию Додиев отправился добровольцем в июле 2023 года. Во время службы он, помимо боевой работы, активно писал стихи.

Додиев выполнял сложные трюки в фильмах «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин», «Наш спецназ» и ряде других. До СВО он занимался армейским рукопашным боем, имел звание кандидата в мастера спорта, становился чемпионом Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада. Также каскадер работал тренером.

Боец был награжден медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и «Участнику СВО».

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