В Красногорске 18 июня пройдет детский турнир «Кубок доброты»

Детский футбольный турнир «Кубок доброты» состоится 18 июня 2026 года в спортивном центре AIR ARENA в Красногорске. В соревнованиях примут участие около 80 воспитанников социальных учреждений из Москвы, Московской и Ивановской областей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: Московская область, Красногорск, Новорижское шоссе, 23-й км, вл2с4. В этом году соревнования посвятили памяти соорганизатора и многолетнего друга проекта Василия Туровца. Турнир будет носить его имя в знак уважения к человеку, который поддерживал инициативу и разделял ее ценности — помощь детям, дружбу и командный дух.

На поле выйдут юные футболисты в возрасте от 9 до 15 лет из восьми социальных учреждений. Для многих из них участие в «Кубке доброты» — это не только спортивные матчи, но и возможность почувствовать поддержку и внимание. В церемонии награждения примет участие актер и телеведущий Александр Зарубин, известный как Саша Стоун.

Турнир проводится девятый год подряд при поддержке фонда «Добрые Дела», коммуникационного холдинга SkyAlliance, девелопера промышленных парков «INDUSTRIAL CITY», спортивного центра «AIR ARENA» и других партнеров. Мероприятие организовано в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.