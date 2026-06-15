«Ты должна работать со мной»: сталкер преследует креативного продюсера

Блогер и креативный продюсер Екатерина (имя изменено) рассказала в одной из соцсетей, что стала жертвой сталкера, который преследует ее, а также ее семью и требует работать только с ней. По словам девушки, злоумышленник обманным путем попал к ней в команду, а когда с ним попрощались, начал преследовать.

«Я стала жертвой сталкера. И домогательства длятся уже второй год. И, как многие потерпевшие, я сначала молчала, думала, что человек остановится. И это моя самая главная ошибка. Потому что это психологическое насилие и запугивание с каждым днем становятся все более изощренным и опасным», — рассказала жертва сталкера.

История началась с того, что мужчина предложил креативному продюсеру поработать над одним кинопроектом вместе. Он заявлял, что является режиссером и владельцем продакшена. В итоге его взяли на работу, но никакие договоренности со своей стороны он не соблюдал.

«Работая в моей команде, очень скоро стало понятно, что ожидаемого результата в работе от него нет, и мы с ним попрощались», — отметила креативный продюсер.

После увольнения обида мужчины переросла в преследование и агрессию. Он начал терроризировать Екатерину и озвучивать одну цель — «ты должна работать только со мной». Злоумышленник объясняет свои требования тем, что у Екатерины есть связи и возможности, которые нужны ему для реализации себя.

По словам креативного продюсера, на данный момент мужчина стал представлять реальную угрозу как для нее, так и для ее семьи. Он периодически нападает на девушку и ее близких. Он уже нашел домашние адреса всей семьи, стал портить двери и заплевывать их, а также разрисовывать подъезд оскорблениями.

Также мужчина взломал почту Екатерины, получил доступ к ее контактам, создал от ее имени страницы, на которых указал информацию, что она якобы оказывает интимные услуги. Репутация девушки от этого страдает. В полицию она написала уже около 10 заявлений, но после каждого обращения за помощью мужчина становится все агрессивнее. Теперь креативный продюсер решила предать эту историю огласке. Она надеется, что это поможет обезопасить себя и близких.

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