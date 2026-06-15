Рыба гибнет в Москве-реке: прокуратура начала проверку на юге столицы
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о гибели рыбы в Москве-реке на юге столицы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
К проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а также ГПБУ «Мосэкомониторинг». Сотрудники отобрали пробы воды.
Установление причин произошедшего взято на контроль в прокуратуре. Специалистам предстоит выяснить, что привело к гибели рыбы.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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