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Рыба гибнет в Москве-реке: прокуратура начала проверку на юге столицы

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о гибели рыбы в Москве-реке на юге столицы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

К проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а также ГПБУ «Мосэкомониторинг». Сотрудники отобрали пробы воды.

Установление причин произошедшего взято на контроль в прокуратуре. Специалистам предстоит выяснить, что привело к гибели рыбы.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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