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В Ингушетии ищут 8-летнего мальчика, пропавшего в реке Сунжа

В Ингушетии спасатели МЧС ищут восьмилетнего мальчика, который пропал в реке Сунжа в городе Карабулак. Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену регионального управления МЧС 15 июня в 12:36.

По предварительным данным, ребенок мог утонуть. На месте работают две группы спасателей.

От Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России задействованы четыре человека и одна единица техники. Еще четыре спасателя и одна машина прибыли от поисково-спасательного отряда «24» республиканской поисково-спасательной службы.

Поиски продолжаются. О результатах пока не сообщается.

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