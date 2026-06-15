Кобзев назвал возможную причину падения военного самолета в Иркутской области

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале в МАКС сообщил, что члены экипажа военного самолета, упавшего в Боханском районе, доставлены в больницу. Предварительной причиной крушения воздушного судна мог стать отказ двигателя.

По словам Кобзева, члены экипажа проходят обследования. По предварительным данным, состояние троих членов экипажа оценивается как легкой степени тяжести. Еще один летчик находится в состоянии средней тяжести. Их жизням ничто не угрожает.

Предварительной причиной крушения назван отказ двигателей. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Военный самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета 15 июня. Экипаж успел катапультироваться. Позднее в Сети появились кадры с места происшествия.

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