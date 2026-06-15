Горящие обломки и черный дым: очевидцы сняли вблизи разбившийся Ту-22МЗ

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В Сети появились новые кадры с места падения военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Бомбардировщик потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, сообщает «112» .

«Вот военный самолет. <…> Четверо катапультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой», — сказал автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что обломки самолета лежали в поле. Над ними в небо поднимался густой черный дым. Также на месте происшествия видны языки открытого пламени.

По предварительным данным, сначала у самолета отказал один из двигателей. Когда экипаж возвращался на аэродром, вышел из строя и второй двигатель. Летчики успели катапультироваться.

Все члены экипажа остались живы. Штурманов спасателям пришлось доставать из воды. Остальные летчики успешно приземлились после катапультирования.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте крушения работают спасательные службы.

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