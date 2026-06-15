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Командир рухнувшего в Иркутской области Ту-22М3 вышел на связь

Командир самолета Ту-22М3, который разбился возле Свирска в Иркутской области, вышел на связь и рассказал, что произошло, сообщает Mash .

По его словам, пилоты успели увести падающий борт от населенного пункта. Самолет упал в поле. Затем судно загорелось.

Экипаж выжил — люди выпрыгнули из Ту-22М3 с парашютами.

В Минобороны РФ прокомментировали ЧП. Там рассказали, что авиакатастрофа произошла во время планового учебно-тренировочного полета.

В понедельник бомбардировщик Ту-22М3 рухнул возле Свирска в Иркутской области. Судно упало недалеко от берега Ангары. Предварительно, причиной падения стал отказ двигателей.

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