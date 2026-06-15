Ранее Валтонен призвала Еврокомиссию и страны ЕС придерживаться более строгой визовой политики в отношении российских заявителей. По ее мнению, граждане РФ якобы не должны пользоваться свободами европейской жизни.

Мема назвал коллективное наказание российских граждан очень опасным маневром.

«Правительство Элины и Орпо не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан. Осознают ли эти люди, какой вред они наносят Финляндии своей политикой», — написал политик в соцсети X.

Он добавил, что финское правительство хочет таким образом вновь заявить о своем моральном превосходстве, при этом продолжает заключать военные контракты с Израилем и Украиной. Мема подчеркнул, что международное право должно соблюдаться всеми сторонами, а не только в угоду Валтонен и ее соратникам.

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