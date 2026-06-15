Мема: глава МИД Финляндии не имеет морального права ужесточать визы для россиян
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил предложение главы МИД Финляндии Элины Валтонен ограничить выдачу виз россиянам. Политик заявил, что Валтонен «не имеет морального права» говорить об ужесточении визовой политики, ТАСС.
Ранее Валтонен призвала Еврокомиссию и страны ЕС придерживаться более строгой визовой политики в отношении российских заявителей. По ее мнению, граждане РФ якобы не должны пользоваться свободами европейской жизни.
Мема назвал коллективное наказание российских граждан очень опасным маневром.
«Правительство Элины и Орпо не имеет морального права требовать санкций и коллективного наказания для российских граждан. Осознают ли эти люди, какой вред они наносят Финляндии своей политикой», — написал политик в соцсети X.
Он добавил, что финское правительство хочет таким образом вновь заявить о своем моральном превосходстве, при этом продолжает заключать военные контракты с Израилем и Украиной. Мема подчеркнул, что международное право должно соблюдаться всеми сторонами, а не только в угоду Валтонен и ее соратникам.
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