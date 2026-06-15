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Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским президентом Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале «Страна».

«Вчера мы с Трампом обсудили трехстороннюю встречу в США с участием Путина», — отметил он.

При этом он добавил, что «если Россия откажется и от этого формата, потребуется дополнительное давление».

Зеленский не стал уточнять, согласился ли на такую трехстороннюю встречу президент России.

Ранее президент России Владимир Путин 14 июня поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 80-летием. Политолог Дмитрий Журавлев назвал сам факт звонка важным сигналом.

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