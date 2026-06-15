Путин поздравил Трампа с 80-летием в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин 14 июня поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 80-летием. Политолог Дмитрий Журавлев назвал сам факт звонка важным сигналом, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что беседа продолжалась 55 минут. Путин и Трамп обсудили международную ситуацию и отношения России и США. Ушаков отметил неформальный тон разговора и долю юмора.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что президенты говорили не только о юбилее. По его мнению, главной темой мог стать конфликт на Украине, важный для обеих сторон.

Журавлев заявил, что личные отношения лидеров переживают новый ренессанс после Анкориджа. При этом эксперт сомневается, что контакт быстро приведет к политическим решениям, поскольку Трамп не решает все единолично.

По оценке политолога, Москва рассчитывает на участие Трампа в урегулировании украинского конфликта. Даже без этого сам факт невраждебного диалога России и США влияет на позиции Киева и Запада.

Ушаков сообщил, что Трамп поблагодарил Путина за поздравление и отметил: российский президент первым из иностранных лидеров позвонил ему в день юбилея. Журавлев считает, что практических результатов по Украине от беседы ждать не стоит, но работающие дипломатические каналы остаются важным сигналом.

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