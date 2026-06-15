Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам оплачивать поставку российского газа в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Действие предыдущего истекает 1 июля.

На фоне американских санкций против Газпромбанка произошли существенные изменения в системе оплаты российского газа. Сначала зарубежным партнерам предоставили возможность производить конвертацию в альтернативных российских банках с последующим переводом рублей на счет поставщика в Газпромбанке.

Позднее механизм расчетов был дополнительно модернизирован, появилась опция привлечения посредников для перечисления средств, а также учета взаимных требований при расчетах. Российские экспортеры газа получили право засчитывать встречные обязательства иностранных компаний. Таким образом система платежей стала более гибкой, предоставляя зарубежным покупателям различные варианты оплаты в условиях санкционных ограничений.

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