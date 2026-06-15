В Германии пенсионерка на скутере спровоцировала массовый завал велогонщиков

В Германии произошел массовый завал велосипедистов во время юниорской гонки Saarland Trofeo. Инцидент случился в воскресенье из-за пенсионерки, которая выехала на трассу и стала препятствием, сообщает РИА Новости .

Видео аварии опубликовал нидерландский велогонщик Паул Врисман. На записи видно, как пожилая женщина на специализированном скутере для маломобильных людей выехала на полметра на трассу, чтобы лучше увидеть гонку.

После этого в нее на полной скорости врезался Врисман, перелетел через руль, а затем с ним столкнулись остальные спортсмены. В завале пострадали как минимум шесть велогонщиков.

«Авария выглядела очень неприятно, но, похоже, мне относительно повезло. Я не смог финишировать в гонке, хотя каждый этап казался большим шагом вперед. Не могу подобрать слов, чтобы описать, как такое могло случиться. Столько тяжелой работы, и очередная неудача», — написал Врисман в комментарии к видео.

О состоянии пенсионерки и других участников завала не сообщается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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