В Германии пенсионерка на скутере спровоцировала массовый завал велогонщиков
В Германии произошел массовый завал велосипедистов во время юниорской гонки Saarland Trofeo. Инцидент случился в воскресенье из-за пенсионерки, которая выехала на трассу и стала препятствием, сообщает РИА Новости.
Видео аварии опубликовал нидерландский велогонщик Паул Врисман. На записи видно, как пожилая женщина на специализированном скутере для маломобильных людей выехала на полметра на трассу, чтобы лучше увидеть гонку.
После этого в нее на полной скорости врезался Врисман, перелетел через руль, а затем с ним столкнулись остальные спортсмены. В завале пострадали как минимум шесть велогонщиков.
«Авария выглядела очень неприятно, но, похоже, мне относительно повезло. Я не смог финишировать в гонке, хотя каждый этап казался большим шагом вперед. Не могу подобрать слов, чтобы описать, как такое могло случиться. Столько тяжелой работы, и очередная неудача», — написал Врисман в комментарии к видео.
О состоянии пенсионерки и других участников завала не сообщается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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