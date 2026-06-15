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Трое механизаторов погибли в результате удара ВСУ по Брянской области

ВСУ ударили по мирным жителям в Брянской области. Погибли три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале .

Украинские силы нанесли удар с применением дрона самолетного типа. Атака произошла во время проведения сельхозработ в поле около поселка Селище Почепского района.

В результате смертельные травмы получили три механизатора.

Ковальчук выразил соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь.

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