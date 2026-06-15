Акулы стали чаще подходить к берегам Приморья из-за потепления воды

Ученые фиксируют тревожную тенденцию у пляжей Приморья. Жители края и Курильских островов, а также туристы в последние два года все чаще сталкиваются с крупными акулами в непосредственной близости от берега. Речь идет не о случайных эпизодах, а об устойчивой тенденции, сообщает «Моя планета» .

С начала лета 2026 года в прибрежных водах уже зафиксировано несколько встреч с хищниками. Чаще всего речь идет о сельдевой акуле и акуле-мако, которые вырастают до 3-4 метров. Видео с ними снимали в бухтах в окрестностях Владивостока и Находки. Похожая ситуация наблюдается у Курил, особенно возле Кунашира и Итурупа, где акулы регулярно попадают в рыболовные сети.

Морской биолог Ирина Соболева отмечает, что за последние пять лет число встреч с акулами у берегов выросло примерно втрое. Однако хищников не стало больше, они просто подходят к берегу гораздо ближе, чем раньше. Основная причина — потепление воды.

Ихтиолог Владимир Захаров поясняет, что температура поверхности Японского моря за десятилетие поднялась в среднем на 1,5-2 градуса. Кроме того, у побережья выросло количество лосося и скумбрии — кормовой базы хищников.

Специалисты успокаивают, что большинство акул в здешних водах не агрессивны к человеку. Нападения на людей здесь за всю историю единичны. Власти Приморья уже принимают меры: на популярных пляжах установили предупреждающие таблички, спасателей проинструктировали. Ученые подчеркивают, что оснований для паники нет, но советуют не плавать в одиночку вдали от берега, не заходить в мутную воду и не пытаться трогать животных.

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