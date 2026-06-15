Кровавые разборки: во Владикавказе застрелили парня из-за долга в 3500 рублей

Во Владикавказе застрелили 18-летнего парня из-за чужого долга в 3,5 тысячи рублей. Трагедия произошла после того, как молодой человек решил поддержать друга, сообщает Baza .

Погибшего звали Тимур С. Его друга «вызвали на разговор» некие люди из-за денежного долга. Встреча с кредиторами сразу пошла по худшему сценарию: группа молодых людей окружила двух друзей, посыпались угрозы и завязалась драка.

Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил Тимуру в глаз. Когда нападавшие поняли, что натворили, они быстро сели в машину и уехали. Истекающего кровью Тимура госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Полиция уже установила личности стрелявшего и его соучастников. Беглецов объявили в розыск, пока удалось найти лишь их брошенное авто. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту убийства.

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