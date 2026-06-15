РФ выиграла спор с Украиной: Керченский пролив признан внутренними водами РФ

Москва победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Окончательное решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге было оглашено 15 июня после 10 лет разбирательства между Россией и Украиной, об этом сообщил МИД России.

Арбитраж в составе пяти независимых судей из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Южной Кореи единогласно отклонил многочисленные требования Украины. Киев обвинял Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Суд отверг попытки Украины оспорить суверенитет РФ над Крымским полуостровом и прилегающими морскими пространствами.

Также арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо компенсациях. Кроме того, суд не поддержал требование Киева объявить Керченский пролив международным с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. В решении впервые официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной территории России.

Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание в сторону Украины, касался неполного соблюдения порядка оценки воздействия на окружающую среду при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода. Однако суд подтвердил, что строительство не нанесло вреда природе. В МИД РФ назвали это решение чувствительным поражением Украины и Запада в развязанной ими юридической войне против России.

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