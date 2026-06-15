Депздрав Москвы опроверг информацию об ударе молнии в школьника

Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о пострадавшем от удара молнии школьнике в Северном Бутове, сообщает ТАСС .

Ранее в СМИ появились новости о 12-летнем мальчике, рядом с которым ударила молния во время игры в футбол на спортивной площадке. Сообщалось, что ребенок травмировал глаза и ему понадобилась помощь медиков.

В Депздраве Москвы отметили, что прибывшие на место медики оценили состояние мальчика как стабильное. Он не нуждался в медпомощи.

«Предварительное предположение об ударе молнии не подтвердилось по результатам осмотра», — сказали в ведомстве.

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