Депздрав Москвы опроверг информацию об ударе молнии в школьника
Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о пострадавшем от удара молнии школьнике в Северном Бутове, сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ появились новости о 12-летнем мальчике, рядом с которым ударила молния во время игры в футбол на спортивной площадке. Сообщалось, что ребенок травмировал глаза и ему понадобилась помощь медиков.
В Депздраве Москвы отметили, что прибывшие на место медики оценили состояние мальчика как стабильное. Он не нуждался в медпомощи.
«Предварительное предположение об ударе молнии не подтвердилось по результатам осмотра», — сказали в ведомстве.
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