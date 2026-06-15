Противозачаточные при гормональных проблемах: эффективно или нет

Каждая восьмая россиянка использует противозачаточные таблетки для решения гормональных проблем. Но такие препараты признали бесполезными при некоторых заболеваниях. А иногда их прием приводит к осложнениям, сообщает Baza .

Например, КОКи назначают при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ), которым страдает около 21% россиянок репродуктивного возраста. Их прописывают, чтобы нормализовать цикл, уменьшить боли и снизить уровень андрогенов.

Также СПКЯ выявляют в 72–82% случаев среди пациенток с гиперандрогенией. При этом, как утверждают некоторые девушки, им ставят диагноз не только при явном наличии кист в яичниках. По словам пациенток, им прописывают КОКи на все случаи жизни: при прыщах и жирной коже, повышенном тестостероне, выпадении волос. Россиянки заявляют, что подобное лечение скрывает симптомы, но не искореняет проблему.

25-летняя Ирина (имя изменено — ред.) рассказала, что ей выписали КОКи в несовершеннолетнем возрасте. Она принимала таблетки девять лет, но даже после регулярного приема препаратов у нее возникали новообразования в яичниках. Ирина два раза пережила разрывы кист.

Весной этого года на Европейском конгрессе эндокринологии СПКЯ официально переименовали в полиэндокринный метаболический овариальный синдром, так как проблема более глобальная, не только в границах гинекологии, а также расширили методы лечения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.