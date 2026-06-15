сегодня в 21:02

Украинское СМИ подтвердило обоснованность удара ВС РФ по киностудии им Довженко

В киностудии имени Довженко в Киеве, по которой ночью был прилет, работал цех по производству дронов. Это случайно подтвердило украинское СМИ, сообщает Mash .

Журналисты издания опубликовали фотографии с места прилета. В кадре можно заметить обломки, а среди них — крылья БПЛА FP-2. В здании киностудии располагался цех по производству дронов.

Таким образом, украинское СМИ случайно подтвердило обоснованность ночной атаки ВС РФ. Хотя сразу после прилета киевские власти подавали удар как якобы уничтожение киностудии и костюмов.

Но фотографии с места удара показали другую картину — ВС РФ били по военному объекту, который располагался внутри здания.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия нанесла удар возмездия по Украине. Под огонь попали предприятия оборонно-промышленного комплекса в таких крупных городах, как Днепропетровск, Харьков и Киев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.