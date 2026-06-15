Сборная России сможет сыграть на турнире ФИФА в США

ФИФА планирует провести новый турнир для юношеских команд до 15 лет, к участию в котором допустят все сборные, включая Россию. Об этом сообщают The Athletic и The Guardian, пишет РБК .

Соответствующий турнир должен состояться в сентябре и пройдет в США, вероятным местом проведения называют Майами. По данным источников, матч открытия организация хочет устроить между сборными Израиля и Палестины. При этом турнир не будет официальным юношеским чемпионатом мира.

Идея о матче между Израилем и Палестиной возникла после неудачной попытки главы ФИФА Джанни Инфантино организовать рукопожатие глав футбольных ассоциаций двух стран на апрельском конгрессе в Ванкувере.

Сборные России отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских соревнованиях, однако в футболе этих мер пока не приняли.

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