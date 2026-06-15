Радиостанция судного дня УВБ-76 передала третье сообщение за 15 июня
Фото - © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори
Знаменитая радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир уже третье за день шифрованное сообщение. Это произошло в 15:29, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Текст переданной радиограммы состоял из набора букв и цифр: «НЖТИ 95712 СЛОМОЛУНЬ 5357 7119».
Данный сигнал стал третьим по счету радиосообщением, выпущенным станцией в течение сегодняшнего дня.
В первый раз 15 июня «Жужжалка» отправила сигнал в 13:10. Он звучал, как «НЖТИ 62272 КАРАНДАШ 9496 2709». Второе сообщение, «НЖТИ 07792 ПЛИЦА 6076 5311», УВБ-76 передала в 14:44.
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