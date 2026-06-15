Радиостанция судного дня УВБ-76 передала третье сообщение за 15 июня

сегодня в 18:42

Знаменитая радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала в эфир уже третье за день шифрованное сообщение. Это произошло в 15:29, сообщает Telegram-канал « УВБ-76 логи ».

Текст переданной радиограммы состоял из набора букв и цифр: «НЖТИ 95712 СЛОМОЛУНЬ 5357 7119».

Данный сигнал стал третьим по счету радиосообщением, выпущенным станцией в течение сегодняшнего дня.

В первый раз 15 июня «Жужжалка» отправила сигнал в 13:10. Он звучал, как «НЖТИ 62272 КАРАНДАШ 9496 2709». Второе сообщение, «НЖТИ 07792 ПЛИЦА 6076 5311», УВБ-76 передала в 14:44.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.